Calabria tra maltempo e politica | Pitaro Noi Moderati chiede visione strategica e rapidità nei ristori

Vito Pitaro, leader di Noi Moderati in Calabria, denuncia che le recenti piogge intense hanno causato danni ingenti alle campagne e alle strade di Vibo Valentia. Con questa emergenza ancora aperta, Pitaro chiede azioni rapide per i ristori e una pianificazione chiara per il futuro della regione. La sua analisi si concentra sulla mancanza di una strategia a lungo termine che possa affrontare le continue calamità naturali e migliorare la gestione delle risorse pubbliche.

Pitaro Scrutina la Calabria: Tra Maltempo, Rimpasti e la Ricerca di una Visione Strategica. Vito Pitaro, capogruppo di Noi Moderati in Consiglio regionale, traccia un bilancio critico della situazione calabrese, focalizzandosi sulle emergenze legate al maltempo, le scelte politiche a Vibo Valentia e la necessità di una pianificazione strategica per lo sviluppo del territorio. L'esponente politico ribadisce il sostegno esterno alla Giunta Occhiuto, pur mantenendo un approccio indipendente e costruttivo, e solleva dubbi sulle recenti modifiche all'interno dell'amministrazione comunale vibonese. Sostegno all'Esecutivo, ma con Distanza: La Posizione di Pitaro.