Tar Calabria Galati | Noi Moderati continuerà adesso con ancora più vigore la propria azione politica

La politica calabrese torna sotto i riflettori dopo la decisione del Tar Calabria, che ha respinto le istanze contrarie a Noi Moderati. Galati esprime soddisfazione e annuncia che il movimento continuerà a spingere con maggiore determinazione la propria azione. La sentenza chiarisce le ragioni giuridiche dei rappresentanti e mette fine a qualsiasi tentativo di esclusione dalla Regione. Ora l’attenzione si sposta sui prossimi passi del centrodestra calabrese.

“Esprimo piena soddisfazione per l’esito del pronunciamento, che ha fatto valere con chiarezza le ragioni giuridiche dei nostri rappresentanti, mettendo fine a ogni velleità e a ogni tentativo di escludere dall’assise regionale una componente importante del centrodestra calabrese”.Così l'on.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Tar Calabria Elezioni regionali Calabria: il TAR conferma i seggi a “Noi Moderati” Il TAR Calabria ha respinto il ricorso di Vetere e confermato i seggi a “Noi Moderati”. Noi Moderati Arezzo: "Politica della sicurezza va fondata su ascolto e rapporto continuo con la comunità" La proposta dei Moderati di Arezzo è chiara: per migliorare la sicurezza in città bisogna ascoltare di più i cittadini e mantenere un dialogo costante con loro. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Tar Calabria Assoluzione Pino Galati, la soddisfazione di Noi Moderati Giovani CalabriaIl Tribunale di Catanzaro mette fine a un iter giudiziario durato tredici anni: l’On. Pino Galati è stato assolto dalle accuse relative alla Fondazione Calabresi nel Mondo. cosenzapost.it Catanzaro, assoluzione Pino Galati: la soddisfazione di Noi Moderati Giovani CalabriaIl Tribunale di Catanzaro assolve Pino Galati nel procedimento sulla Fondazione Calabresi nel Mondo. La nota di Noi Moderati Giovani Calabria: Restituita piena dignità politica e personale. catanzaroinforma.it I nuovi scenari dopo i ricorsi bocciati dal Tar Calabria. Si apre la fase due tra rimpasto e nuove nomine in arrivo. Noi Moderati e Lega attendono le mosse di Occhiuto mentre lo scopellitiano Sarica spera di rientrare dalla finestra - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.