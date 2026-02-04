Ciclone Harry P095 | iniziata la raccolta fondi per sostenere le comunità colpite

Un’impresa sociale di Catania ha aperto una raccolta fondi per aiutare le comunità colpite dal ciclone Harry. La tempesta ha provocato danni significativi nel Catanese e sulla costa ionica della Sicilia. La campagna mira a raccogliere fondi per le persone più colpite, mentre le autorità continuano a fare i conti con le conseguenze del maltempo.

Un’impresa sociale con sede a Catania ha lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere le comunità colpite dal ciclone Harry, che ha devastato il Catanese e la costa ionica della Sicilia. L’iniziativa, chiamata “Aiùtiti!”, è stata attivata il 3 febbraio 2026 da P095, ente del Terzo Settore senza scopo di lucro, e punta a raccogliere risorse per aiutare i cittadini in stato di necessità, le microimprese e gli artigiani privati delle proprie attrezzature, nonché le associazioni e i volontari impegnati nel soccorso e nel supporto alle popolazioni colpite. Il presidente dell’organizzazione, Edoardo Pulvirenti, ha sottolineato che l’impegno nasce da un dovere di vicinanza alla comunità, in un momento di grande sofferenza e distruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

