Un’impresa sociale di Catania ha aperto una raccolta fondi per aiutare le comunità colpite dal ciclone Harry. La tempesta ha provocato danni significativi nel Catanese e sulla costa ionica della Sicilia. La campagna mira a raccogliere fondi per le persone più colpite, mentre le autorità continuano a fare i conti con le conseguenze del maltempo.

Un’impresa sociale con sede a Catania ha lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere le comunità colpite dal ciclone Harry, che ha devastato il Catanese e la costa ionica della Sicilia. L’iniziativa, chiamata “Aiùtiti!”, è stata attivata il 3 febbraio 2026 da P095, ente del Terzo Settore senza scopo di lucro, e punta a raccogliere risorse per aiutare i cittadini in stato di necessità, le microimprese e gli artigiani privati delle proprie attrezzature, nonché le associazioni e i volontari impegnati nel soccorso e nel supporto alle popolazioni colpite. Il presidente dell’organizzazione, Edoardo Pulvirenti, ha sottolineato che l’impegno nasce da un dovere di vicinanza alla comunità, in un momento di grande sofferenza e distruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclone Harry, P095: iniziata la raccolta fondi per sostenere le comunità colpite

Approfondimenti su Catania Ciclone

Un forte ciclone, chiamato Harry, ha attraversato la regione causando danni pesanti.

Assif ha avviato una campagna di raccolta fondi per supportare i comuni della Città Metropolitana di Messina colpiti dal ciclone Harry.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Catania Ciclone

Ciclone e danni, l’impresa sociale P095 lancia raccolta fondiCATANIA – P095 Impresa Sociale ha avviato una campagna di crowdfunding con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle comunità colpite dal ciclone Harry in Sicilia. In particolare nel territorio ... livesicilia.it

Ciclone Harry: dai costi dell’estremizzazione climatica alle strategie di adattamento in ItaliaIl ciclone Harry ha provocato danni devastanti nel Sud Italia ricordando che, di fronte a eventi climatici sempre più estremi, le strategie di adattamento diventano ancora più urgenti e necessarie. nationalgeographic.it

Il ciclone Harry ha messo a dura prova il nostro territorio, ma la Calabria sa come rispondere: con il coraggio di chi non si arrende Il Network LaC resta al fianco della Locride, pronti a rialzarci insieme, più uniti e forti di prima - facebook.com facebook

Si è detto che il ciclone Harry non ha fatto vittime. Vero, se ci si ferma alla terraferma. Falso, se si alza lo sguardo di qualche miglio verso il mare. Quelli non contano Non hanno volti. E quando non hai un volto puoi anche morire due volte: in mare e nel silenz x.com