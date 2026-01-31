Iniziativa di vicinato a Niscemi per sostenere le famiglie colpite dal maltempo

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, le conseguenze delle recenti piogge si fanno sentire. Le strade sono allagate e molte famiglie si trovano in difficoltà. Per aiutare chi ha perso tutto, alcuni cittadini hanno organizzato un’iniziativa di vicinato. Si tratta di un gesto semplice, ma concreto, per sostenere le famiglie colpite dal maltempo e cercare di ripartire.

A Niscemi, paese della provincia di Caltanissetta, si è scatenata una mobilità sociale senza precedenti dopo le devastazioni causate dalle intense precipitazioni degli ultimi giorni. Le frane hanno colpito zone abitate, costringendo decine di famiglie a lasciare le proprie abitazioni. In risposta, il comune ha lanciato un'iniziativa spontanea di vicinato che ha rapidamente coinvolto centinaia di residenti. Non si tratta di un'azione governativa, ma di un movimento nato dal basso, guidato da volontari, associazioni locali e semplici cittadini che si sono organizzati per fornire cibo, coperte, medicine e supporto psicologico agli sfollati.

