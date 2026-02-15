Calabria connessa di nuovo | black-out a San Giovanni di Zambrone riparato il cavo fibra danneggiato dal maltempo

Il blackout a San Giovanni di Zambrone è stato causato dai danni al cavo fibra causati dal maltempo. La linea internet è stata interrotta per diverse ore, lasciando senza connessione scuole, negozi e abitazioni. Gli operatori hanno lavorato tutta la notte per riparare il guasto e ripristinare il servizio. Ora la rete è tornata online, ma resta il rischio di ulteriori interruzioni in caso di peggioramenti del tempo.

San Giovanni di Zambrone Riconnessa al Mondo: Un Blackout Illuminato sulla Fragilità delle Infrastrutture Digitali. San Giovanni di Zambrone, un piccolo borgo calabrese incastonato nel Vibonese, ha riacquistato la connessione con l'esterno dopo un'interruzione prolungata dei servizi di telefonia fissa, mobile e internet. L'emergenza, durata oltre 24 ore, ha isolato circa 700 residenti, in gran parte anziani, rendendo difficile la comunicazione e l'accesso ai soccorsi. Il ripristino è stato reso possibile grazie all'intervento dei tecnici TIM, sollecitati dal sindaco Corrado L'Andolina. L'Isolamento e la Reazione della Comunità.