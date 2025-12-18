Fibercop potenzia la rete in fibra ottica a Capri | L’isola sempre più connessa

Fibercop rende Capri ancora più connessa, potenziando la rete in fibra ottica. Con velocità fino a 10 Gbps, l’isola si prepara a vivere una nuova era digitale, offrendo servizi ultraveloci a cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Un passo importante verso una Capri sempre più moderna e connessa, pronta a cogliere le opportunità della digitalizzazione.

Capri (NA), 18 dicembre 2025 – FiberCop, gestore dell'infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, prosegue i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica a Capri. Le attività per la realizzazione della nuova rete a banda ultra larga hanno coinvolto diverse aree comunali, con l'obiettivo di rendere disponibili collegamenti ultraveloci. L'infrastruttura digitale predisposta da FiberCop a Capri può raggiungere una velocità fino a 10 Gigabit al secondo e permetterà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell'illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale.

