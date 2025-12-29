Verso un futuro digitale | nuova rete in fibra ottica per oltre 180 imprese a San Giovanni
A partire dal 7 gennaio, a San Giovanni in Marignano, Herabit, la digital company del Gruppo Hera, avvierà i lavori per la realizzazione di una nuova rete in fibra ottica a banda ultra-larga. L’intervento coinvolgerà oltre 180 aziende locali, migliorando la connettività e sostenendo lo sviluppo digitale del territorio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro più connesso e digitale per le imprese della zona.
Inizieranno il 7 gennaio, a cura di Herabit, la digital company del Gruppo Hera, nel Comune di San Giovanni in Marignano, i lavori propedeutici all’attivazione di una nuova rete in fibra ottica a banda ultra-larga, a servizio di 180 aziende locali. Questa nuova infrastruttura, completamente in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
