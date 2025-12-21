La Reggina fa cinquina battuto il Sambiase in trasferta

Continua la rincorsa della Reggina, che ha battuto in trasferta per 1 a 0 il Sambiase nella 17^ giornata, ultima d'andata, del campionato di Serie D. Inizio propositivo degli amaranto, vicini subito al vantaggio con Ragusa, che calcia debolmente da favorevole posizione. Prova Edera, ma Giuliani.

Mister Torrisi commenta la rincorsa amaranto: "La Reggina è chiamata a stare davanti" - “Non abbiamo fatto ancora nulla, la classifica dice che non siamo neanche nei playoff”, ha dichiarato il tecnico degli amaranto al termine del match contro il Sambiase ... reggiotoday.it

Tombola No, calcio: la Reggina fa cinquina! Altra vittoria: gol dell'ex e Sambiase KO - facebook.com facebook

