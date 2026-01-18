Reggina-Vibonese streming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D
Oggi alle 14.30 allo stadio “Oreste Granillo”, si svolge il derby calabrese tra Reggina e Vibonese, valido per la 20ª giornata di Serie D. Per seguire la partita, è possibile trovare streaming gratuito e diretta in chiaro in vari canali online e televisivi. Qui troverai tutte le informazioni su come vedere l’incontro in modo semplice e legale.
Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “Oreste Granillo” si disputerà il derby calabrese Reggina-Vibonese, valevole per la 20.a giornata del campionato di Serie D (girone I), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al quarto e decimo posto con 33 e 23 punti. Gli amaranto vengono da sette vittorie consecutive che hanno consentito . Potrebbe interessarti:. Reggina-Vibonese, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Coppa Italia Serie D. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
