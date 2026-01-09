Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza a Caivano Piantedosi in visita anche da Don Patriciello

Il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto oggi a Caivano il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, riunendosi presso la sede del Comune. La visita si inserisce nell’ambito delle attività volte a monitorare e rafforzare le misure di sicurezza nella zona, con la presenza di rappresentanti istituzionali e figure locali, tra cui Don Patriciello. L’incontro ha l’obiettivo di valutare lo stato della sicurezza pubblica e individuare eventuali interventi prioritari.

