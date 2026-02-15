Minacce a don Patriciello e Meloni Convocato vertice a Caivano
A Caivano si riunirà un vertice dopo che don Maurizio Patriciello e Giorgia Meloni hanno ricevuto lettere minatorie e foto intimidatorie. La minaccia, rivolta ai due, ha suscitato grande preoccupazione tra le autorità locali, che vogliono capire chi si nasconde dietro questi atti e garantire la sicurezza dei destinatari.
Lettere minatorie e materiale fotografico intimidatorio indirizzati a don Maurizio Patriciello e Giorgia Meloni. Il grave gesto non ha avuto rivendicazioni, ma pare evidente che sia un messaggio della malavita organizzata. Tra i destinatari dei messaggi anche il giornalista Marco Cappellari. A seguito di questi gravi episodi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha avuto un colloquio telefonico con il Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Stando a quanto riferiscono fonti di governo, il Prefetto ha quindi convocato per oggi, a Caivano, una riunione tecnica di coordinamento dei vertici delle forze di polizia per definire i necessari interventi.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Caivano, lettere minatorie a don Patriciello con minacce anche a Meloni
A Caivano, lettere minatorie sono state inviate a don Maurizio Patriciello, e tra le minacce ci sono anche segnali rivolti a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio.
Caivano, lettere minatorie a don Patriciello con minacce a Meloni e a un giornalista: lo Stato c’è. Il prete coraggio non è più solo
A Caivano, le autorità hanno scoperto lettere minatorie indirizzate a don Patriciello, con minacce rivolte a Giorgia Meloni e a un giornalista locale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news: minacce patriciello
Argomenti discussi: Caivano: lettere minatorie a don Patriciello, minacce anche a Meloni; Lettere minatorie a don Patriciello con minacce alla Meloni; Caivano lettere minatorie a don Patriciello con minacce anche a Meloni.
Caivano, minacce a Don Patriciello e Meloni: stasera il comitato per la sicurezza con il prefettoCaivano. Si riunirà questa sera alle 19, nella sede del Comune di Caivano, il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico disposto ... msn.com
Lettere minatorie a don Patriciello con minacce alla MeloniUna serie di lettere minatorie è stata recapitata a don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano da anni impegnato sul fronte della legalità e del contrasto al degrado sociale nel territorio. Oltre al ... ilfattovesuviano.it
Una serie di lettere minatorie è stata recapitata al parroco di Caivano don Maurizio Patriciello. Oltre che don Patriciello, oggetto delle minacce sono la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il giornalista Marco Cappellari, de L'Altipiano, autore di diversi art facebook