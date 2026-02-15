Minacce a don Patriciello e Meloni Convocato vertice a Caivano

A Caivano si riunirà un vertice dopo che don Maurizio Patriciello e Giorgia Meloni hanno ricevuto lettere minatorie e foto intimidatorie. La minaccia, rivolta ai due, ha suscitato grande preoccupazione tra le autorità locali, che vogliono capire chi si nasconde dietro questi atti e garantire la sicurezza dei destinatari.

Lettere minatorie e materiale fotografico intimidatorio indirizzati a don Maurizio Patriciello e Giorgia Meloni. Il grave gesto non ha avuto rivendicazioni, ma pare evidente che sia un messaggio della malavita organizzata. Tra i destinatari dei messaggi anche il giornalista Marco Cappellari. A seguito di questi gravi episodi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha avuto un colloquio telefonico con il Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Stando a quanto riferiscono fonti di governo, il Prefetto ha quindi convocato per oggi, a Caivano, una riunione tecnica di coordinamento dei vertici delle forze di polizia per definire i necessari interventi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

