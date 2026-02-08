Cagliari come sta Mina? Le ultime sulle condizioni del difensore in vista della sfida contro la Roma

Yerry Mina si trova ancora in dubbio e rischia di saltare la partita contro la Roma. Il difensore del Cagliari ha ancora qualche problema fisico e le sue condizioni non sono chiare. I rossoblù si preparano a giocare una partita importante e rischiano di dover fare a meno di uno dei loro pilastri in difesa. La squadra si allena senza certezza sulla presenza di Mina, che resta il grande punto interrogativo in vista del match.

Cagliari, Mina in dubbio: le ultime sulle condizioni del difensore dei rossoblù prima della sfida con la RomaCagliari, Mina in dubbio: le ultime sulle condizioni del difensore dei rossoblù prima della sfida con la Roma Il Cagliari si presenta alla sfida contro la Roma con diversi dubbi in difesa, soprattutto ... calcionews24.com Cagliari, Mina pronto dal 1'. Parziale per DeiolaIl Cagliari continua la preparazione in vista della sfida di lunedì sera contro la Roma, appuntamento all'Olimpico alle ore 20.45. Nel match di andata sono stati proprio i sardi ad avere la meglio ... ilromanista.eu

