Cagliari Pisacane alla vigilia della Fiorentina | Ecco la verità sulla cessione di Prati Su Gaetano posso dirvi questo

In vista della sfida contro la Fiorentina, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha affrontato vari temi in conferenza stampa, tra cui la situazione di Prati e le prospettive della squadra. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo chiaro e diretto sulla preparazione alla partita e sulle questioni di mercato che coinvolgono i rossoblù. Di seguito, i punti principali emersi dalla sua conferenza.

