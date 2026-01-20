Operaio cade dall’impalcatura Paura nel cantiere Rosetti Marino Il datore di lavoro | Già dimesso

Un operaio di 30 anni di origine egiziana è caduto dall’impalcatura nei cantieri Rosetti Marino. L’incidente, fortunatamente, non ha causato ferite gravi: è stato dimesso dall’ospedale Bufalini di Cesena con una prognosi di otto giorni e antidolorifici. Il datore di lavoro ha dichiarato che l’operaio è già stato dimesso. L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione sulla sicurezza nei cantieri edili.

Tanta paura ma, fortunatamente, nessuna conseguenza particolarmente seria. L’operaio trentenne di origine egiziana coinvolto ieri in un infortunio sul lavoro all’interno dei cantieri della Rosetti Marino è stato dimesso in serata dall’ ospedale Bufalini di Cesena con una prognosi di otto giorni e la prescrizione di antidolorifici. Un epilogo migliore rispetto a quanto inizialmente temuto, soprattutto considerata la dinamica della caduta, che aveva reso necessario l’intervento dei soccorsi in codice rosso. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando il lavoratore, dipendente di una ditta esterna impegnata in subappalto, è caduto da un’altezza compresa tra i due e i tre metri mentre stava operando all’interno dell’area di cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operaio cade dall’impalcatura. Paura nel cantiere Rosetti Marino. Il datore di lavoro: "Già dimesso" Operaio napoletano cade dall'impalcatura: è graveStamane a Castel di Sangro, un operaio è caduto da un’impalcatura durante i lavori di ristrutturazione dell’ospedale. Grave infortunio sul lavoro, operaio cade da un'impalcatura: trasportato d'urgenza in ospedaleUn grave infortunio si è verificato questa mattina a Ravenna, presso la sede della Rosetti Marino in via del Marchesato a Marina di Ravenna. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Operaio cade dall’impalcatura. Paura nel cantiere Rosetti Marino. Il datore di lavoro: "Già dimesso" - L’operaio trentenne di origine egiziana coinvolto ieri in un infortunio sul lavoro all’interno dei cantieri della Rosetti Mar ... msn.com

Cade da un’impalcatura, operaio grave in ospedale x.com

Ravenna, operaio cade durante la costruzione di una piattaforma nei cantieri Rosetti Marino - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.