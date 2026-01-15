Operaio napoletano cade dall' impalcatura | è grave

Stamane a Castel di Sangro, un operaio è caduto da un’impalcatura durante i lavori di ristrutturazione dell’ospedale. L’incidente, avvenuto nella provincia dell’Aquila, ha causato ferite gravi. Le autorità stanno intervenendo per accertare le cause dell’accaduto e garantire la sicurezza sul sito di lavoro.

Stamane, a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila, un operaio è precipitato da un'impalcatura dell'ospedale in cui sono in corso dei lavori interventi di adeguamento della struttura. L'uomo, originario di Napoli, per cause ancora da accertare, è caduto da un'altezza di circa 5 metri. Con un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Cade da un’impalcatura vicino piazza Garibaldi: grave operaio di 56 anni Leggi anche: Incidente sul lavoro al Policlinico, operaio sessantenne cade dal terzo piano di un'impalcatura: è grave Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Infortunio nel cantiere . Cade dall’impalcatura. Operaio portato a Torrette; Al lavoro nel cantiere del nuovo ponte, scivola e cade dall’impalcatura: operaio trasportato a Torrette; Ex Ilva Taranto, operaio cade dall'alto e muore durante controllo; Napoli-Parma Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie. Tragedia all'Ex Ilva, operaio cade dall'alto e muore. Annunciato lo sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti - Un operaio, dipendente diretto, è morto questa mattina nel reparto acciaieria 2 della ex Ilva di Taranto. affaritaliani.it

Operaio cade dal quinto piano e muore - Un dipendente di 46 anni, Claudio Salamida, ha perso la vita precipitando da diversi metri di altezza ... ilfattovesuviano.it

Incidente mortale all’Ex Ilva di Taranto: operaio cade dal quinto piano: lascia moglie e un bimbo - Un operaio di 47 anni, Claudio Salamida, è morto in un incidente sul lavoro all'ex Ilva di Taranto. bigodino.it

Pulmino si ribalta in strada, operaio di Napoli salva bimbi e maestra https://nap.li/WSEB facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.