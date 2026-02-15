Bus | la linea 10 arriva ora fino a Calambrone

La linea 10 di Autolinee Toscane ora arriva fino a Calambrone, dopo che la Giunta Comunale ha approvato il nuovo percorso. Fino a qualche giorno fa, il servizio si fermava a Tirrenia, in piazza Belvedere, ma da venerdì scorso il bus prosegue fino al quartiere costiero. La novità permette a molti residenti di raggiungere più facilmente le spiagge e le zone vicine.

La Giunta Comunale ha approvato il prolungamento della Linea 10 di Autolinee Toscane, che dal 23 febbraio non terminerà più la sua corsa a Tirrenia, in piazza Belvedere, ma raggiungerà l’abitato di Calambrone. La decisione nasce per rispondere alle istanze pervenute dai residenti della zona, che negli ultimi anni ha visto una crescita significativa di residenti, risolvendo così e criticità segnalate dalle famiglie: il nuovo orario consentirà ai ragazzi che frequentano le scuole di usufruire di un collegamento diretto verso casa in orari più funzionali alle uscite pomeridiane, contempi di rientro più ragionevoli e sicuri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

