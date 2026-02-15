Bus | la linea 10 arriva ora fino a Calambrone
La linea 10 di Autolinee Toscane ora arriva fino a Calambrone, dopo che la Giunta Comunale ha approvato il nuovo percorso. Fino a qualche giorno fa, il servizio si fermava a Tirrenia, in piazza Belvedere, ma da venerdì scorso il bus prosegue fino al quartiere costiero. La novità permette a molti residenti di raggiungere più facilmente le spiagge e le zone vicine.
La Giunta Comunale ha approvato il prolungamento della Linea 10 di Autolinee Toscane, che dal 23 febbraio non terminerà più la sua corsa a Tirrenia, in piazza Belvedere, ma raggiungerà l’abitato di Calambrone. La decisione nasce per rispondere alle istanze pervenute dai residenti della zona, che negli ultimi anni ha visto una crescita significativa di residenti, risolvendo così e criticità segnalate dalle famiglie: il nuovo orario consentirà ai ragazzi che frequentano le scuole di usufruire di un collegamento diretto verso casa in orari più funzionali alle uscite pomeridiane, contempi di rientro più ragionevoli e sicuri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Autobus: estesa fino a Calambrone la Linea 10 del trasporto pubblico
La Giunta Comunale ha deciso di estendere la Linea 10 di Autolinee Toscane, che da febbraio arriverà fino a Calambrone invece di fermarsi a Tirrenia, in piazza Belvedere.
