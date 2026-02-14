lite e colpi di pistola tra vicini a brugherio figlio rischia la vita padre fuori pericolo

A Brugherio, una lite tra vicini si è trasformata in una sparatoria, causando gravi ferite al figlio di 26 anni. La discussione, scaturita da vecchi dissapori, è degenerata quando sono stati esplosi diversi colpi di pistola. Il giovane è stato ferito gravemente e ora lotta tra la vita e la morte, mentre il padre, colpito anch’egli, si trova in ospedale in condizioni meno serie.

Un uomo di 57 anni ha aperto il fuoco durante una lite in una casa di corte a Brugherio, ferendo gravemente padre e figlio.

Un 57enne, noto alle forze dell’ordine, ha sparato otto colpi di pistola contro i vicini a Brugherio, dopo una lite tra vicini.

La sequenza della sparatoria a Brugherio: la lite, gli 8 colpi di pistola, padre e figlio feriti. Un 57enne arrestato per duplice tentato omicidioTutto è successo in una casa di corte alla periferia della cittadina brianzola. I carabinieri hanno rinvenuto, all’interno dell’abitazione dell’arrestato, altri 50 colpi calibro 9, illecitamente deten ... msn.com

