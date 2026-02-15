Brignone Vittozzi e Moioli fanno la storia dei Giochi | Italia a 22 medaglie è record Meloni | capolavori azzurri
Federica Brignone, Michela Moioli e Lisa Vittozzi hanno portato a casa medaglie decisive, facendo salire a 22 il totale delle conquiste italiane ai Giochi invernali e stabilendo un nuovo record. Le tre atlete hanno dominato le rispettive discipline, contribuendo in modo determinante a questo risultato storico. Meloni ha commentato con entusiasmo i successi delle atlete, definendoli capolavori azzurri.
Federica Brignone, Michela Moioli e Lisa Vittozzi: sono le donne a regalare le medaglie che segnano il primato azzurro nella storia dei Giochi invernali con 22 medaglie, superando anche il record (fermo a 20) di Lillehammer 1994. Su tutte, la portabandiera Federica Brignone, medaglia d’oro nel gigante femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, alla quale le avversarie hanno riservato un coreografico quanto significativo inchino al termine della gara. Dopo di lei, Lisa Vittozzi oro nell’inseguimento nel biathlon femminile, primo nella storia dei Giochi. Insieme, segnano una doppietta storica che registra i commenti del mondo politico e istituzionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sommariva-Moioli d’argento: arriva dallo snowboard il record italiano di medaglie nella storia dei Giochi invernali
Lorenzo Sommariva e Michela Moioli hanno portato a casa un record italiano di medaglie alle Olimpiadi Invernali, grazie alle loro performance nello snowboard cross.
Lisa Vittozzi oro storico ad Anterselva: l’Italia celebra il record di 22 medaglie
Lisa Vittozzi ha vinto l’oro ad Anterselva perché ha affrontato con determinazione l’ultima gara, portando a casa la sua prima medaglia olimpica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpiadi invernali 2026: Goggia e Brignone le atlete preferite dagli italiani; Vittozzi vicina al podio nella sprint di Anterselva: Lisa è 5/a, Kirkeeide brucia Michelon e Jeanmonnot; Milano Cortina, le gare di oggi: da Goggia e Brignone allo snowboard con Moioli, orari e dove vedere gli azzurri; Olimpiadi 2026, gli atleti italiani in gara oggi 15 febbraio.
Vittozzi, la rimonta è tutta d’oro Moioli e Sommariva: che argentoOlimpiadi Milano Cortina: la 31enne di Sappada vince nell'inseguimento dieci chilometri di biathlon. Snowboard: seconda medaglia per la Moioli ... panorama.it
Brignone, Vittozzi e Moioli-Sommariva, è già record italiano nel medagliere: la carezza di Federica a Della MeaI successi di Brignone, Vittozzi e il secondo posto di Moioli-Sommariva arrivati tutti in meno di un'ora regalano all'Italia il record nel medagliere. Fede consola Della Mea ... sport.virgilio.it
47 minuti di pura magia. Da Federica Brignone a Lisa Vittozzi, le campionesse e i campioni azzurri hanno battuto il record che resisteva dal 1994 x.com
MILANO CORTINA | Italia d'oro con Brignone e Vittozzi, argento a Moioli-Sommariva nello snowboard, fondo di bronzo. Tutto il medagliere dell'Italia: superata Lillehammer #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/diretta/meda facebook