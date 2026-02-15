Brignone Vittozzi e Moioli fanno la storia dei Giochi | Italia a 22 medaglie è record Meloni | capolavori azzurri

Federica Brignone, Michela Moioli e Lisa Vittozzi hanno portato a casa medaglie decisive, facendo salire a 22 il totale delle conquiste italiane ai Giochi invernali e stabilendo un nuovo record. Le tre atlete hanno dominato le rispettive discipline, contribuendo in modo determinante a questo risultato storico. Meloni ha commentato con entusiasmo i successi delle atlete, definendoli capolavori azzurri.

Federica Brignone, Michela Moioli e Lisa Vittozzi: sono le donne a regalare le medaglie che segnano il primato azzurro nella storia dei Giochi invernali con 22 medaglie, superando anche il record (fermo a 20) di Lillehammer 1994. Su tutte, la portabandiera Federica Brignone, medaglia d’oro nel gigante femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, alla quale le avversarie hanno riservato un coreografico quanto significativo inchino al termine della gara. Dopo di lei, Lisa Vittozzi oro nell’inseguimento nel biathlon femminile, primo nella storia dei Giochi. Insieme, segnano una doppietta storica che registra i commenti del mondo politico e istituzionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Lorenzo Sommariva e Michela Moioli hanno portato a casa un record italiano di medaglie alle Olimpiadi Invernali, grazie alle loro performance nello snowboard cross.

Lisa Vittozzi ha vinto l’oro ad Anterselva perché ha affrontato con determinazione l’ultima gara, portando a casa la sua prima medaglia olimpica.

