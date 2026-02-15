Federica Brignone ha ottenuto l’oro nel gigante femminile alle Olimpiadi di Milano, grazie a una gara perfetta che ha sorpreso gli spettatori. La vittoria arriva dopo una serie di scivoloni delle concorrenti e grazie a una discesa molto precisa. Della Mea si è fermata a soli 0,05 secondi, mentre le altre atlete hanno concluso con distacchi più ampi. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, dove le condizioni della neve hanno complicato le scelte di gara delle sciatrici.

Il gigante femminile si è concluso con una straordinaria performance di Federica Brignone, che ha conquistato la seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa azzurra, reduce da un recupero molto rapido dopo un infortunio, ha impressamente dimostrato la sua abilità e determinazione sulla pista Olympia delle Tofane, ottenendo un risultato storico che le permette di entrare ancora più nel mito dello sci alpino italiano. La sua vittoria si inserisce in un contesto di grande competitività, dove le avversarie si sono dimostrate all’altezza, ma nulla ha potuto contro la solidità e la classe dell'atleta bergamasca. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Brignone vince l'oro nel gigante femminile alle Olimpiadi, doppio argento e Della Mea a soli 0.05 secondi: tutti i distacchi

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver già vinto il superG, e questa vittoria ha permesso all’Italia di salire sul podio con un risultato storico.

Federica Brignone ha conquistato l’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina, portando a sette il numero di medaglie italiane in questa disciplina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.