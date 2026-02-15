Brignone trionfa nel gigante olimpico | Italia a quota 20 medaglie eguagliato il record di Lillehammer

Federica Brignone ha vinto l’oro nel gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, portando l’Italia a quota 20 medaglie e raggiungendo il record di Lillehammer. La sciatrice ha dominato la gara con una prestazione impressionante, battendo gli avversari e portando a casa la prima medaglia d’oro della sua carriera olimpica. La vittoria si è concretizzata sulla pista di Cortina, dove Brignone ha dimostrato tutta la sua esperienza e determinazione.

Federica Brignone Conquista l’Oro Olimpico nel Gigante e l’Italia Eguaglia il Record di Lillehammer. Cortina d’Ampezzo, 15 febbraio 2026 – Federica Brignone ha regalato all’Italia un’altra notte di gloria olimpica, conquistando l’oro nel gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Con questo trionfo, la spedizione italiana ha eguagliato il record storico di 20 medaglie stabilito ai Giochi Invernali di Lillehammer nel 1994, un risultato che sottolinea la forza e la determinazione degli atleti azzurri. Una Rinascita sulla Neve: La Storia di Federica Brignone. La vittoria di Brignone ha un sapore particolarmente intenso se si considera il percorso travagliato che l’ha portata a questi Giochi.🔗 Leggi su Ameve.eu Milano-Cortina 2026, Brignone oro nel gigante: Italia a quota 20 medaglie, eguagliato Lillehammer ’94 Federica Brignone ha vinto l’oro nel gigante, portando l’Italia a quota 20 medaglie ai Giochi di Milano-Cortina 2026, eguagliando il risultato di Lillehammer del 1994. Brignone come Tomba: è oro anche in gigante, un bis da leggenda. E l’Italia vola nel medagliere: eguagliato il record di Lillehammer ’94 Federica Brignone ha conquistato l’oro nello slalom gigante a Milano-Cortina 2026, ripetendo il successo di Tomba e portando a casa il secondo oro consecutivo in questa specialità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Oro-bis di Brignone! Vince il gigante, lo sci si inchina alla sua grandezza: riguarda l'impresa - Alpine Skiing video; Immensa Federica Brignone: trionfa nel superG di Milano Cortina 315 giorni dopo il gravissimo infortunio; Federica Brignone vince l'oro nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina, l'impresa dopo l'infortunio: Incredibile; L'oro della tigre. Federica Brignone trionfa nel SuperG di Milano-Cortina. Un gigante di nome Federica!!! Brignone trionfa ancora a Cortina: è il secondo oroSeconda manche decisiva per l’azzurra, che completa la rimonta delle avversarie e chiude davanti a tutte. Ottimo risultato anche per Della Mea, quarta al traguardo. Festa italiana sull’Olympia delle T ... altoadige.it Sci, Brignone oro bis: trionfo anche nel giganteBis d'oro per Federica Brignone che dopo il capolavoro in SuperG si prende anche la medaglia più preziosa in gigante ai Giochi di Milano Cortina ... ilsecoloxix.it Leggendaria Federica #Brignone che trionfa anche nel gigante vincendo il 2° oro Olimpico e completando un' impresa che entra nella storia. Per lo sport italiano Più BRIGNONE Meno BASTONI x.com RaiAccessibilità. . Straordinaria Federica Brignone che trionfa nel super G sotto gli occhi del presidente Mattarella. Oro per la pattinatrice Francesca Lollobrigida e argento per Arianna Fontana nello shot-track. Vertice europeo sulla competitività, allarme di Mar facebook