Brignone trionfa nel gigante olimpico | Italia a quota 20 medaglie eguagliato il record di Lillehammer

Da ameve.eu 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone ha vinto l’oro nel gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, portando l’Italia a quota 20 medaglie e raggiungendo il record di Lillehammer. La sciatrice ha dominato la gara con una prestazione impressionante, battendo gli avversari e portando a casa la prima medaglia d’oro della sua carriera olimpica. La vittoria si è concretizzata sulla pista di Cortina, dove Brignone ha dimostrato tutta la sua esperienza e determinazione.

Federica Brignone Conquista l’Oro Olimpico nel Gigante e l’Italia Eguaglia il Record di Lillehammer. Cortina d’Ampezzo, 15 febbraio 2026 – Federica Brignone ha regalato all’Italia un’altra notte di gloria olimpica, conquistando l’oro nel gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Con questo trionfo, la spedizione italiana ha eguagliato il record storico di 20 medaglie stabilito ai Giochi Invernali di Lillehammer nel 1994, un risultato che sottolinea la forza e la determinazione degli atleti azzurri. Una Rinascita sulla Neve: La Storia di Federica Brignone. La vittoria di Brignone ha un sapore particolarmente intenso se si considera il percorso travagliato che l’ha portata a questi Giochi.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Milano-Cortina 2026, Brignone oro nel gigante: Italia a quota 20 medaglie, eguagliato Lillehammer ’94

Federica Brignone ha vinto l’oro nel gigante, portando l’Italia a quota 20 medaglie ai Giochi di Milano-Cortina 2026, eguagliando il risultato di Lillehammer del 1994.

Brignone come Tomba: è oro anche in gigante, un bis da leggenda. E l’Italia vola nel medagliere: eguagliato il record di Lillehammer ’94

Federica Brignone ha conquistato l’oro nello slalom gigante a Milano-Cortina 2026, ripetendo il successo di Tomba e portando a casa il secondo oro consecutivo in questa specialità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Oro-bis di Brignone! Vince il gigante, lo sci si inchina alla sua grandezza: riguarda l'impresa - Alpine Skiing video; Immensa Federica Brignone: trionfa nel superG di Milano Cortina 315 giorni dopo il gravissimo infortunio; Federica Brignone vince l'oro nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina, l'impresa dopo l'infortunio: Incredibile; L'oro della tigre. Federica Brignone trionfa nel SuperG di Milano-Cortina.

brignone trionfa nel giganteUn gigante di nome Federica!!! Brignone trionfa ancora a Cortina: è il secondo oroSeconda manche decisiva per l’azzurra, che completa la rimonta delle avversarie e chiude davanti a tutte. Ottimo risultato anche per Della Mea, quarta al traguardo. Festa italiana sull’Olympia delle T ... altoadige.it

Sci, Brignone oro bis: trionfo anche nel giganteBis d'oro per Federica Brignone che dopo il capolavoro in SuperG si prende anche la medaglia più preziosa in gigante ai Giochi di Milano Cortina ... ilsecoloxix.it