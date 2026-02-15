Brignone trionfa nel gigante | l’Italia raggiunge il record di medaglie olimpiche di Lillehammer Gioia sulle Dolomiti
Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nel gigante di sci, portando l’Italia a eguagliare il record di medaglie olimpiche di Lillehammer. La vittoria si è decisa grazie a una discesa perfetta sulle piste delle Dolomiti, davanti a un pubblico entusiasta.
Federica Brignone Conquista l’Oro nello Slalom Gigante: L’Italia Eguaglia il Record Olimpico di Lillehammer. Cortina d’Ampezzo, 15 febbraio 2026 – Federica Brignone ha regalato all’Italia una gioia immensa conquistando la medaglia d’oro nello slalom gigante ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Con questo trionfo, la 35enne atleta valdostana, portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, ha non solo arricchito il suo palmarès, ma ha anche permesso all’Italia di eguagliare il record di medaglie stabilito alle Olimpiadi di Lillehammer. Una Gara Perfetta sull’Olympia delle Tofane. L’Olympia delle Tofane, leggendaria pista delle Dolomiti, ha fatto da sfondo a una performance magistrale di Brignone.🔗 Leggi su Ameve.eu
Brignone trionfa nel gigante olimpico: Italia a quota 20 medaglie, eguagliato il record di Lillehammer.
Federica Brignone ha vinto l’oro nel gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, portando l’Italia a quota 20 medaglie e raggiungendo il record di Lillehammer.
Brignone oro anche in gigante, Italia eguaglia record medaglie Lillehammer
Federica Brignone ha vinto l'oro nello slalom gigante a Cortina, conquistando il secondo oro olimpico grazie a una gara solida.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Federica Brignone vince l'oro nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina, l'impresa dopo l'infortunio: Incredibile; L'oro della tigre. Federica Brignone trionfa nel SuperG di Milano-Cortina; Un gigante di nome Federica!!! Brignone trionfa ancora a Cortina: è il secondo oro; L'orgoglio del fratello Davide e di mamma Ninna dopo l'oro Olimpico di Federica Brignone: una vittoria in famiglia · Sci alpino.
Un gigante di nome Federica!!! Brignone trionfa ancora a Cortina: è il secondo oroSeconda manche decisiva per l’azzurra, che completa la rimonta delle avversarie e chiude davanti a tutte. Ottimo risultato anche per Della Mea, quarta al traguardo. Festa italiana sull’Olympia delle T ... altoadige.it
Brignone, è trionfo gigante a Cortina: secondo oro olimpico per la tigre. Delusione per Sofia GoggiaCORTINA. L’Italia sogna in grandissimo nel gigante olimpico di Cortina: Federica Brignone conquista la medaglia d’oro dopo avere dominato la prima manche. Seconda medaglia d'oro per la tigre, che a di ... ildolomiti.it
Milano Cortina: Bis d'oro per Federica Brignone nel gigante, quarta Della Mea. La 'tigre' trionfa dopo il SuperG, impresa dell'altra azzurra che resta fuori dal podio pur col terzo tempo. Storico bis per Federica Brignone che vince l'oro anche nel gigante femminil facebook
Leggendaria Federica #Brignone che trionfa anche nel gigante vincendo il 2° oro Olimpico e completando un' impresa che entra nella storia. Per lo sport italiano Più BRIGNONE Meno BASTONI x.com