Brignone trionfa nel gigante | l’Italia raggiunge il record di medaglie olimpiche di Lillehammer Gioia sulle Dolomiti

Federica Brignone Conquista l'Oro nello Slalom Gigante: L'Italia Eguaglia il Record Olimpico di Lillehammer. Cortina d'Ampezzo, 15 febbraio 2026 – Federica Brignone ha regalato all'Italia una gioia immensa conquistando la medaglia d'oro nello slalom gigante ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Con questo trionfo, la 35enne atleta valdostana, portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, ha non solo arricchito il suo palmarès, ma ha anche permesso all'Italia di eguagliare il record di medaglie stabilito alle Olimpiadi di Lillehammer. Una Gara Perfetta sull'Olympia delle Tofane. L'Olympia delle Tofane, leggendaria pista delle Dolomiti, ha fatto da sfondo a una performance magistrale di Brignone.

