Brignone oro anche in gigante Italia eguaglia record medaglie Lillehammer

Federica Brignone ha vinto l'oro nello slalom gigante a Cortina, conquistando il secondo oro olimpico grazie a una gara solida. La valdostana, 35 anni, ha mantenuto il vantaggio dopo aver dominato la prima manche sull’Olympia delle Tofane, portando a casa un risultato che ha fatto salire l’Italia a quota cinque medaglie a Lillehammer.

CORTINA - Federica Brignone è la nuova campionessa olimpica di slalom gigante. In testa dopo la prima manche sull'Olympia delle Tofane, la 35enne valdostana, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, difende con successo il primato e porta a casa il secondo oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina dopo quello in super-G. Per la Tigre di La Salle, che fra le porte larghe è anche la campionessa del mondo in carica grazie al successo di un anno fa a Saalbach, si tratta della quinta medaglia olimpica della carriera: a Pyeongchang 2018 conquistò un bronzo (gigante) mentre quattro anni dopo a Pechino arrivaranno un argento (gigante) e un altro bronzo (combinata).