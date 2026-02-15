Brignone show oro anche nel gigante | l' inchino delle avversarie Snowboard cross argento Moioli-Sommariva

Federica Brignone ha conquistato l’oro nel gigante, sorprendendo le rivali con una gara impeccabile. Le avversarie si sono inchinate davanti alla sua performance, che ha lasciato il pubblico senza parole. Intanto, nel snowboard cross, Vanessa Moioli e Michela Moioli hanno portato a casa un argento che fa sognare gli italiani. La sciatrice Della Mea ha concluso al quarto posto, mentre Goggia si è fermata alla decima posizione. L’Italia ha anche ottenuto una medaglia nella staffetta maschile 4x7,5 km, e le atlete del biathlon Vittozzi e Wierer si preparano per le prossime sf

Incontenibile la gioia di Vittozzi al traguardo: «Sono troppo felice per cosa ho fatto oggi. Sono orgogliosa di me è un sogno che si avvera, mi scoppia il cuore. Oggi non pensavo di arrivare all'oro ma ho fatto una buona prestazione al poligono. Ero molto tranquilla e ho cercato di lavorare bene. Dopo ieri non ero molto soddisfatta ma ho recuperato 40 secondi di distacco. Stasera festeggio» Impresa di Lisa Vittozzi che vince l'inseguimento nel biathlon. Come lei oggi nessuno mai nella storia olimpica della squadra azzurra. L'argento va alla finlandese Suvi Minkkinen e la norvegese Marem Kirkeeide, bronzo.