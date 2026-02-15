Brignone è oro bis | la tigre Valdostana ha conquistato lo Slalom Gigante
Federica Brignone ha vinto di nuovo l'oro nello slalom gigante, dimostrando una forza incredibile dopo un incidente che l’aveva messa fuori gioco per quasi un anno. La sciatrice valdostana ha dominato la gara a pochi mesi dalla ripresa, portando a casa il suo secondo titolo consecutivo. La vittoria arriva in un momento in cui molti pensavano che il suo percorso fosse compromesso, e rappresenta un risultato sorprendente.
Federica Brignone è entrata nella storia dello sci italiano. La tigre valdostana ha conquistato due medaglie d’oro da un peso unico, perché arrivate a soli 10 mesi di distanza da un incidente che per molte avrebbe significato la fine di una carriera. L’azzurra, invece, non si è arresa ed è riuscita a raggiungere il sogno inseguito da una nazione intera. Quella dello Slalom Gigante di Cortina d’Ampezzo è la 20esima medaglia per la nostra Nazione. Un successo che eguaglia quello delle Olimpiadi di Lillehammer 1994. Con sette ori, tre argenti e dieci bronzi, la delegazione italiana consolida il secondo posto nel medagliere olimpico, alle spalle della Norvegia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Milano Cortina, immensa Federica Brignone. La "tigre" azzurra fa il bis e vince lo slalom gigante. "Sono senza parole, non riesco a capire niente"
Federica Brignone leggendaria, è oro olimpico nello slalom gigante: il bis dopo la vittoria in superG
Federica Brignone conquista l’oro nello slalom gigante a Cortina, mettendo a segno un’altra vittoria dopo il successo in superG.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Oro-bis di Brignone! Vince il gigante, lo sci si inchina alla sua grandezza: riguarda l'impresa - Alpine Skiing video; Milano Cortina 2026: Brignone e Lollobrigida oro, Fontana argento e 13ª medaglia in carriera - Fontana: Brignone mi ha commosso, Lollobrigida mi ha dato la carica; Brignone trionfa nel SuperG alle Olimpiadi: conquista l’oro ed entra nella leggenda. Oro bis per Lollobrigida; Olimpiadi in diretta: Lollobrigida e Brignone d’oro, argento per Fontana. Bronzo nello slittino.
Federica Brignone leggendaria, è oro olimpico nello slalom gigante: il bis dopo la vittoria in superGFederica Brignone cala un bis leggendario. C’è ancora l’Italia a dettare legge ai Giochi Olimpici. La fenomenale valdostana fa suo anche il gigante femminile di Cortina e ... ilmessaggero.it
Brignone è tutta d’oro: suo anche il gigante. Fondo: Pellegrino guida la staffetta al bronzoDue manche una più bella dell’altra: dopo il SuperG l’azzurra vince la seconda gara di questa Olimpiade. Goggia, terza dopo la prima manche, perde il podio nel finale della seconda. Quarto posto per L ... editorialedomani.it
Gigante! Slalom gigante, Federica Brignone gigante. Anche oggi è medaglia d’oro. Il cielo è azzurro sopra Cortina! Che spettacolo le Olimpiadi x.com
ORO! Pazzesca Federica Brignone, domina anche nello slalom gigante e regala la storica ventesima medaglia alla spedizione italiana: eguagliato il record azzurro! facebook