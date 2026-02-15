Brignone è oro bis | la tigre Valdostana ha conquistato lo Slalom Gigante

Federica Brignone ha vinto di nuovo l'oro nello slalom gigante, dimostrando una forza incredibile dopo un incidente che l’aveva messa fuori gioco per quasi un anno. La sciatrice valdostana ha dominato la gara a pochi mesi dalla ripresa, portando a casa il suo secondo titolo consecutivo. La vittoria arriva in un momento in cui molti pensavano che il suo percorso fosse compromesso, e rappresenta un risultato sorprendente.

Federica Brignone è entrata nella storia dello sci italiano. La tigre valdostana ha conquistato due medaglie d'oro da un peso unico, perché arrivate a soli 10 mesi di distanza da un incidente che per molte avrebbe significato la fine di una carriera. L'azzurra, invece, non si è arresa ed è riuscita a raggiungere il sogno inseguito da una nazione intera. Quella dello Slalom Gigante di Cortina d'Ampezzo è la 20esima medaglia per la nostra Nazione. Un successo che eguaglia quello delle Olimpiadi di Lillehammer 1994. Con sette ori, tre argenti e dieci bronzi, la delegazione italiana consolida il secondo posto nel medagliere olimpico, alle spalle della Norvegia.

