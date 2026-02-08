Gli italiani in gara oggi | programma orari e podi | Missione medaglia per Goggia e Brignone 

Oggi gli italiani scendono in pista con grandi speranze di medaglia. In programma ci sono gare di sci alpino, biathlon, snowboard, slittino e pattinaggio, sia velocità che artistico a squadre. Goggia e Brignone puntano a portare a casa un oro, mentre gli altri atleti cercano di sorprendere e salire sul podio. La giornata promette emozioni e sfide intense, con gli italiani pronti a mettere tutto in gioco.

Dopo l'oro di Francesca Lollobrigida nei 3.000 del pattinaggio di velocità, e l'argento e il bronzo nella discesa libera maschile con Giovanni Franzoni e Dominik Paris, sono diverse le chance da medaglia per l'Italia nelle sette finali di oggi. Lo sci alpino assegna il titolo della libera femminile, e Sofia Goggia cerca un altro oro mentre c'è l'incognita di Federica Brignone dopo il grave infortunio di aprile (e di Lindsey Vonn, che scierà per gli Usa con un ginocchio distrutto). Nello skiathlon è l'ora di un altro portabandiera, Federico Pellegrino, in buona compagnia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Oggi le Olimpiadi di Milano-Cortina arrivano in tv con le prime gare.

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo.

