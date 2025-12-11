Bremer non nasconde l’entusiasmo dopo la vittoria contro il Pafos | il messaggio da vero leader del brasiliano sui social – FOTO

Bremer esprime il suo entusiasmo dopo la vittoria contro il Pafos, condividendo sui social un messaggio che evidenzia il suo spirito di leadership e la determinazione della squadra. Il difensore brasiliano celebra il ritorno tra i convocati e il successo ottenuto, rafforzando il senso di unità e motivazione all’interno del gruppo.

Bremer festeggia il ritorno tra i convocati e i tre punti con una storia su Instagram che mostra attaccamento e voglia di lottare insieme ai compagni. La vittoria contro il Pafos non ha portato in dote solamente tre punti fondamentali per la classifica di Champions League, ma ha segnato anche un piccolo, grande passo verso la normalità per la retroguardia bianconera. L a sfida dell'Allianz Stadium, infatti, ha visto il ritorno ufficiale tra i convocati di Gleison Bremer. Anche se Luciano Spalletti ha deciso di non rischiarlo, preferendo affidarsi alla linea inedita con Kelly e Koopmeiners per non forzare i tempi di recupero, il semplice fatto di averlo rivisto in panchina a respirare l'aria della partita ha riscaldato il cuore dei tifosi.