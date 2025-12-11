Bremer non nasconde l’entusiasmo dopo la vittoria contro il Pafos | il messaggio da vero leader del brasiliano sui social – FOTO

Juventusnews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer esprime il suo entusiasmo dopo la vittoria contro il Pafos, condividendo sui social un messaggio che evidenzia il suo spirito di leadership e la determinazione della squadra. Il difensore brasiliano celebra il ritorno tra i convocati e il successo ottenuto, rafforzando il senso di unità e motivazione all’interno del gruppo.

Bremer festeggia il ritorno tra i convocati e i tre punti con una storia su Instagram che mostra attaccamento e voglia di lottare insieme ai compagni. La vittoria contro il  Pafos  non ha portato in dote solamente tre punti fondamentali per la classifica di  Champions League, ma ha segnato anche un piccolo, grande passo verso la normalità per la retroguardia bianconera. L a sfida dell’Allianz Stadium, infatti, ha visto il ritorno ufficiale tra i convocati di Gleison Bremer. Anche se  Luciano Spalletti ha deciso di non rischiarlo, preferendo affidarsi alla linea inedita con Kelly e Koopmeiners per non forzare i tempi di recupero, il semplice fatto di averlo rivisto in panchina a respirare l’aria della partita ha riscaldato il cuore dei tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bremer non nasconde l8217entusiasmo dopo la vittoria contro il pafos il messaggio da vero leader del brasiliano sui social 8211 foto

© Juventusnews24.com - Bremer non nasconde l’entusiasmo dopo la vittoria contro il Pafos: il messaggio da vero leader del brasiliano sui social – FOTO

bremer nasconde l8217entusiasmo dopoBremer, buone notizie per la Juve: l'ultima idea di Spalletti per il Pafos - Dopo Napoli, il rientro più in furia che in fretta, la Juve almeno torna a sorridere: Gleison Bremer oggi si allena in gruppo. Da msn.com