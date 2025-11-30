Kostic volta pagina dopo la prestazione negativa di Juve Cagliari e pensa alla squadra | messaggio chiaro sui social – FOTO

Kostic, esterno della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro il Cagliari. Ecco le sue parole sui socialFOTO. La Juve incassa tre punti fondamentali contro il Cagliari, ma la vittoria in rimonta (2-1) lascia qualche scoria individuale. Se l’Allianz Stadium celebra la doppietta di Kenan Yildiz, c’è chi è uscito dal campo con l’umore opposto: Filip Kostic. L’esterno serbo, protagonista in negativo nell’azione del momentaneo svantaggio, non si è però nascosto, affidando ai social network un messaggio di appartenenza che guarda già al futuro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filip Kostic (@filipkostic) Il duello perso: Palestra “brucia” il serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

