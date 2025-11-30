Kostic volta pagina dopo la prestazione negativa di Juve Cagliari e pensa alla squadra | messaggio chiaro sui social – FOTO
Kostic, esterno della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro il Cagliari. Ecco le sue parole sui social – FOTO. La Juve incassa tre punti fondamentali contro il Cagliari, ma la vittoria in rimonta (2-1) lascia qualche scoria individuale. Se l’Allianz Stadium celebra la doppietta di Kenan Yildiz, c’è chi è uscito dal campo con l’umore opposto: Filip Kostic. L’esterno serbo, protagonista in negativo nell’azione del momentaneo svantaggio, non si è però nascosto, affidando ai social network un messaggio di appartenenza che guarda già al futuro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filip Kostic (@filipkostic) Il duello perso: Palestra “brucia” il serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
