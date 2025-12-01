Brasile scontri tra polizia e tifosi del Flamengo a Rio de Janeiro
I tifosi del Flamengo che festeggiavano la vittoria della Copa Libertadores si sono scontrati con la polizia a Rio de Janeiro. La parata si è conclusa con le forze dell’ordine che hanno sparato proiettili di gomma e gas lacrimogeni nel tentativo di disperdere la folla di tifosi chiassosi. Secondo il quotidiano sportivo brasiliano Lance!, almeno due persone sono state trasportate in barella dai vigili del fuoco. Lance! ha anche pubblicato una dichiarazione ufficiale della Polizia Militare di Rio de Janeiro, in cui si afferma che al termine dell’evento commemorativo del Flamengo, “alcuni tifosi hanno tentato di superare la barriera di contenimento istituita per garantire il passaggio sicuro del seguito dei giocatori”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
