Braccagni solidarietà calpestata | cornetti donati finiscono nel cassonetto indignazione online

Cornetti donati e gettati nel cassonetto: un gesto di spreco ferisce la comunità di Braccagni. Un gesto di solidarietà rivolto alle famiglie in difficoltà di Braccagni, in provincia di Grosseto, si è trasformato in motivo di amarezza e indignazione. Cornetti, donati dal panificio Corsini, sono stati ritrovati abbandonati in un cassonetto nei pressi della chiesa locale, suscitando un acceso dibattito sul rispetto delle donazioni e sulla responsabilità civica. La vicenda è emersa grazie a una segnalazione sui social media, dove un residente ha documentato l'accaduto.