Brivio smalti abbandonati vicino al cassonetto della solidarietà
Oggi, a Brivio, nel parcheggio della chiesa parrocchiale, accanto al cassonetto giallo per il ritiro di abiti usati in buono stato, qualcuno ha abbandonato una borsa colma di smalti per unghie.La quantità e la tipologia dei prodotti fanno pensare a materiali di uso professionale, probabilmente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Cesena, neonato abbandonato vicino al cassonetto: nonni indagati per tentato infanticidio in concorso
Leggi anche: Ingombranti abbandonati fuori dal cassonetto, passa la locale finisce con una denuncia
Brivio, smalti abbandonati vicino al cassonetto della solidarietà - Oggi, a Brivio, nel parcheggio della chiesa parrocchiale, accanto al cassonetto giallo per il ritiro di abiti usati in buono stato, qualcuno ha abbandonato una borsa colma di smalti per unghie. leccotoday.it
Allestimento per un meraviglioso albero in stile travel vintage Milano #briviopiantefiori #barzago #bulciago #allestimentonatale #natale2025 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.