Brivio smalti abbandonati vicino al cassonetto della solidarietà

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, a Brivio, nel parcheggio della chiesa parrocchiale, accanto al cassonetto giallo per il ritiro di abiti usati in buono stato, qualcuno ha abbandonato una borsa colma di smalti per unghie.La quantità e la tipologia dei prodotti fanno pensare a materiali di uso professionale, probabilmente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

