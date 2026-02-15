Bove tutta l’emozione per il ritorno in campo | Davvero una bella sensazione! Devo ringraziare…

Edoardo Bove ha vissuto un momento speciale dopo mesi di infortunio, tornando a giocare con il Watford. La sua emozione è palpabile e si è detto felice di essere di nuovo in campo, ringraziando chi lo ha supportato durante il percorso di recupero. La sua presenza ha portato energia alla squadra, mentre i tifosi hanno acclamato il suo ritorno con entusiasmo.

