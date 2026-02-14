Tutta l' emozione di Bove | torna in campo e corre ad abbracciare la famiglia sugli spalti

Edoardo Bove torna in campo a Preston dopo il suo arresto cardiaco, suscitando grande emozione tra i tifosi. Doyle, giornalista della BBC Sport, ha condiviso sui social un video che mostra il calciatore che corre ad abbracciare la famiglia sugli spalti. Il momento ha catturato l’attenzione di molti appassionati, che hanno visto in Bove un esempio di forza e rinascita.