Bove torna in campo in Inghilterra | Ero arrabbiato ma oggi che emozione

Edoardo Bove ha ripreso a giocare in Inghilterra dopo quattordici mesi dal malore in campo durante la partita tra Fiorentina e Inter del 1° dicembre 2024. La sua riapparizione è stata accolta con entusiasmo dai tifosi, che lo hanno applaudito al suo ritorno sul terreno di gioco. Bove ha confessato di aver provato rabbia durante il periodo di stop, ma ora si sente emozionato e pronto a ripartire.

Firenze, 14 febbraio 2026 – Quattordici mesi dopo il malore in campo durante Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024, l’ex viola Edoardo Bove è tornato a giocare a calcio. Lo ha fatto con la maglia del Watford, ha scelto il numero 15, in un incontro di Championship, la serie B inglese. Il centrocampista ex Roma e Fiorentina ha fatto il suo esordio nel campionato britannico giocando pochi minuti nella partita pareggiata 2-2 in casa del Preston. Bove è entrato a quattro minuti dal 90' prendendo il posto di Imran Louza. Non calcava un campo da gioco dall'1 dicembre del 2024, quando con la maglia della Fiorentina, nel posticipo di serie A contro l'Inter ebbe un malore cardiaco per il quale fu trasportato d'urgenza all'ospedale di Careggi dove venne ricoverato in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bove torna in campo (in Inghilterra): “Ero arrabbiato, ma oggi che emozione” Bove torna in campo con il Watford: che tipo di contratto ha e perché può giocare in Inghilterra, ma non in Italia Edoardo Bove è tornato in campo con il Watford, club dell'inglese Championship. Tutta l'emozione di Bove: torna in campo e corre ad abbracciare la famiglia sugli spalti Edoardo Bove torna in campo a Preston dopo il suo arresto cardiaco, suscitando grande emozione tra i tifosi. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Commozione Bove: è tornato a giocare con il Watford, tutti i dettagli; Calciomercato chiuso: le news dell'ultimo giorno di trattative; Calciomercato live: Maldini verso la Lazio, Cancelo ha scelto il Barcellona, Benfica su Lucca, Bove rescinde con la Roma, Rosenior nuovo...; C’è Posta per Te, stasera sabato 14 febbraio: le anticipazioni. Bove torna in campo 14 mesi dopo il malore: il debutto col Watford e l’abbraccio con la famigliaSono passati 440 giorni dal malore in Fiorentina-Inter, oggi Edoardo Bove è tornato a giocare entrando in campo all’86’ nel match che il Watford ha ... fanpage.it Edoardo Bove torna in campo, esordio con il Watford a oltre un anno dal maloreL'ex centrocampista di Roma e Fiorentina rimette piede su un campo da gioco a 14 mesi di distanza dal malore accusato al Franchi. Dopo l'addio all'Italia a gennaio, ecco l'ingresso in campo nei minuti ... tg24.sky.it 440 giorni dopo una delle notizie più belle e toccanti: Edoardo Bove torna a giocare. L'abbraccio con la famiglia ha commosso tutti facebook L'incubo è finalmente alle spalle: 440 giorni dopo la grande paura, Edoardo #Bove torna in campo per l'esordio con il #Watford e celebra la rinascita con un commovente abbraccio alla famiglia. #calcionews24 x.com