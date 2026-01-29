Controlli tra Rizziconi e Melicucco | sequestrati alimenti senza tracciabilità e pollame trasportato in condizioni di sofferenza

I carabinieri di Gioia Tauro hanno effettuato controlli tra Rizziconi e Melicucco. Durante le verifiche, hanno sequestrato alimenti senza tracciabilità e pollame trasportato in condizioni di sofferenza. Sono stati trovati prodotti che non rispettano le norme e animali trasportati in modo scorretto. Le forze dell’ordine proseguono con i controlli per tutelare la sicurezza alimentare e il benessere degli animali.

I Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Reggio Calabria e del personale dell’A.S.P., hanno eseguito una serie di verifiche nei comuni di Rizziconi e Melicucco, riscontrando gravi irregolarità e facendo scattare sequestri e sanzioni amministrative. Ispezione a Rizziconi: alimenti non tracciati e lavoro nero A Rizziconi, nel corso dell’ispezione di un supermercato, i militari hanno scoperto un locale interrato utilizzato abusivamente come magazzino e stagionatore di prodotti alimentari. All’interno sono stati rinvenuti e sequestrati circa 180 chilogrammi di merce, tra formaggi, pane, salumi e insaccati di produzione propria, totalmente privi di etichettatura e documentazione di tracciabilità, in violazione delle normative europee in materia di sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 200 chili di prodotti ittici e 4 tonnellate di frutta in diverse operazioni nel mercato cittadino.

