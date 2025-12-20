È stato fermato nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre all’interno di un supermercato di Gardone Val Trompia l’uomo che, a distanza di pochi giorni, aveva tentato nuovamente di mettere a segno un furto nello stesso punto vendita.A dare l’allarme è stato il personale dell’esercizio commerciale, che. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Già denunciato, ci riprova: fermato mentre tenta di rubare al supermercato

