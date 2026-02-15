Botte a un’educatrice e rapina La polizia arresta uomo di 26 anni

Un uomo di 26 anni, originario delle Filippine, ha aggredito un’educatrice e si è impossessato di denaro durante una rapina avvenuta il 4 gennaio nel centro per minori Alidori, in largo Biko. La polizia ha fermato e portato in cella il sospetto dopo aver raccolto testimonianze e prove sul luogo dell’episodio.

Rapina aggravata e lesioni. Sono le accuse con cui la polizia di Stato ha arrestato un uomo di 26 anni di origine filippina ritenuto responsabile di una rapina aggravata avvenuta lo scorso il 4 gennaio all'interno della comunità educativa per minori Alidori, il largo Biko. A farne le spese un'educatrice della comunità che ha riportato 30 giorni di prognosi. In base a quanto ricostruito dagli investigatori l'uomo si sarebbe introdotto nella struttura pur non essendone un ospite. A quel punto, trovatosi di fronte la donna, è scattata la violenza. Il 26enne le ha sferrato una serie di pugni al volto.