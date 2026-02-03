Truffa del falso maresciallo la polizia arresta un uomo

La polizia di Pontedera ha arrestato un uomo coinvolto in una truffa del falso maresciallo. L’uomo avrebbe chiamato una gioielleria di Pisa fingendosi un ufficiale dell’Arma e, usando una macchina intestata a suo padre, ha tentato di convincere i titolari a consegnare oro e preziosi. La scena è finita con l’arresto, dopo che gli agenti sono intervenuti e hanno smascherato la truffa.

Pontedera, 3 febbraio 2026 – "Con la macchina intestata a suo padre è stata fatta una rapina a una gioielleria di Pisa, dobbiamo venire a casa sua per effettuare una perquisizione alla ricerca di oggetti in oro e preziosi rubati". Questa la telefonata che un falso maresciallo dei carabinieri ha fatto al telefono fisso di una donna di Pontedera che, però, non è caduta nel tranello della truffa. La donna ha subito interrotto la telefonata sul numero fisso con il falso maresciallo e ha contattato il numero unico di emergenza-urgenza regionale 112 con il suo telefono cellulare e la sua richiesta di aiuto è stata dirottata alla centrale del commissariato di polizia di Pontedera.

