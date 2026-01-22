Spaccio di droga a Sondrio la Polizia Locale arresta un uomo

Martedì 14 gennaio, durante un’operazione di controllo a Sondrio, la Polizia Locale ha arrestato un uomo per resistenza, minacce a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento fa parte di un’attività di monitoraggio mirata a prevenire il traffico di droga e garantire la sicurezza nel territorio. L’individuo è stato condotto presso le autorità competenti per le procedure di rito.

Durante l’attività, gli agenti hanno notato, nei pressi del sottopassaggio pedonale tra via Bonfadini e via Tonale, un rapido incontro tra due persone che, subito dopo uno scambio, si sono allontanate in direzioni opposte. L’acquirente è stato fermato per un controllo ed è risultato in possesso di una dose di sostanza stupefacente. A quel punto gli operatori hanno individuato anche il presunto cedente, sottoponendolo a controllo. L’uomo ha subito assunto un comportamento violento e aggressivo, minacciando gli agenti e scagliando a terra una bottiglia di vetro. Nonostante i ripetuti inviti alla calma, ha continuato nella condotta ostile, rendendo necessario il contenimento fisico per tutelare l’incolumità degli operatori e dei passanti.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

