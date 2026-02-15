Boscaro vince Ursella terzo | debutto perfetto per la Sc Padovani al Mugello

Boscaro ha vinto la gara al Mugello, mentre Ursella si è piazzato terzo, regalando alla Sc Padovani un debutto convincente. La vittoria di Boscaro è arrivata dopo uno sprint deciso, e Ursella ha conquistato il podio in una prova combattuta. Palomba, invece, si è classificato quarto alla San Geo, in una corsa dedicata alla memoria di Kevin Bonaldo.

Successo dedicato a Kevin Bonaldo davanti alla famiglia

La stagione della Sc Padovani Polo Cherry Bank si apre con un segnale forte. Sul circuito del Mugello, teatro del Trofeo Campioni Mugellani, la formazione bianco-verde centra una vittoria e un terzo posto, confermando subito ambizioni e solidità collettiva. A imporsi è Davide Boscaro, autore di uno sprint deciso e pulito, maturato al termine di una corsa controllata con attenzione dal team padovano nonostante condizioni meteo difficili, tra freddo e pioggia.

Davide Boscaro vince in volata il Trofeo Campioni Mugellani, con l'arrivo sul circuito del Mugello a Scarperia. In precedenza bell'assolo di Renato Favero. 1 Davide Boscaro SC Padovani POLO Cherry Bank 2 Davide Basso Beltrami TSA Tre Colli 3 Lorenzo Ursella