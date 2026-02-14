Ciclismo | l' apertura al Mugello a Boscaro che non perdona in volata

Scarperia,14 febbraio 2026 – È stato internazionale il palcoscenico per l'apertura della stagione ciclistica 2026 élite-under 23 con la pista del Mugello Circuit conosciuta in tutto il mondo, che ha ospitato il Trofeo Campioni Mugellani. E due sono stati i principali e splendidi protagonisti, il vincitore della gara con una superba volata il venticinquenne Davide Boscaro della S.C. Padovani Polo e Renato Favero della Biesse Carrera Premac che dopo una fuga di 50 km, prima con Bertoncelli e quindi da solo è stato raggiunto a 2 km dall'arrivo dal gruppo. In volata la S.C. Padovani è stata splendida non solo per il successo di Boscaro ma anche per il terzo posto di Ursella.