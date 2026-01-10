Il debutto perfetto di Guendouzi al Fenerbahçe | segna e vince la Supercoppa contro il Galatasaray

Matteo Guendouzi ha esordito con successo al Fenerbahçe, contribuendo alla vittoria della Supercoppa turca contro il Galatasaray. Con un gol decisivo, ha dimostrato immediatamente il suo valore in una partita importante, lasciando un'impressione positiva alla sua prima presenza con la nuova squadra. Un inizio promettente per il centrocampista francese nel campionato turco.

Guendouzi brilla all'esordio con il Fenerbahçe: segna con il Galatasaray e regala alla sua squadra la Supercoppa turca alla prima apparizione. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

