La festa in camper | È boom di turisti anche al camping

Sempre più persone optano per soluzioni alternative per il Capodanno, tra cui il campeggio in camper e roulotte. Questa scelta permette di vivere l’occasione in modo più semplice e autentico, lontano dai tradizionali hotel di lusso. Il trend del turismo in camper si conferma in crescita, offrendo flessibilità e contatto con la natura anche durante le festività.

C’è chi passerà un Capodanno a cinque stelle, tra hotel di lusso, cenoni a base di champagne e spa. E chi, invece, ha scelto di trascorrere San Silvestro a Rimini in camper e roulotte. L’area camper del Settebello è praticamente al completo. Ma anche al Camperpark di Miramare possono brindare, perché buona parte delle piazzole di sosta del camping sono occupate da giorni. E molte lo resteranno fino a domenica. "Siamo soddisfatti per come sono andate le prenotazioni per questa settimana. Per noi è un bel segnale", dice Elio Casartelli, il presidente del gruppo che possiede i due parchi Fiabilandia e Zoosafari di Ravenna, e che gestisce anche il Camperpark di Miramare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

