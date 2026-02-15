Bologna settimana tra Carnevale AI e solidarietà | dieci eventi dal 16 al 20 febbraio

Bologna ospita una serie di eventi dal 16 al 20 febbraio, perché il Carnevale si combina con le iniziative sull’intelligenza artificiale e le attività di solidarietà. In città, le strade si riempiranno di maschere e laboratori tecnologici, mentre le associazioni si mobilitano per aiutare le comunità più bisognose. Un calendario ricco di appuntamenti invita i cittadini a partecipare attivamente, tra spettacoli, convegni e azioni di sostegno.

Bologna si prepara a una settimana tra arte, scienza e solidarietà: dieci eventi dal 16 al 20 febbraio. Bologna si appresta a vivere una settimana intensa, dal 16 al 20 febbraio 2026, con un calendario di eventi che spazia dalla tradizione del Carnevale alla riflessione sull’intelligenza artificiale, passando per un importante gala operistico di beneficenza. La città emiliana conferma il suo ruolo di centro culturale dinamico, capace di coniugare spettacolo, impegno sociale e dibattito sulle sfide del futuro. Un tuffo nel passato: il Carnevale bolognese tra storia e tradizioni. Lunedì 16 febbraio, Piazza Coperta di Salaborsa ospiterà un incontro dedicato al Carnevale e alle sue maschere tipiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Caterina Balivo annuncia che “La Volta Buona” dal 16 al 20 febbraio si concentrerà su Sanremo, portando in studio ospiti e anteprime della gara musicale.

Da domenica 15 a venerdì 20 dicembre, Lecco subirà numerose modifiche alla viabilità a causa di interventi nei cantieri.

