Lecco altra settimana dei cantieri | dieci strade bloccate dal 15 al 20 dicembre

Da domenica 15 a venerdì 20 dicembre, Lecco subirà numerose modifiche alla viabilità a causa di interventi nei cantieri. Dieci strade saranno temporaneamente chiuse o parzialmente interdette al traffico, creando disagi agli automobilisti e richiedendo attenzione e pianificazione negli spostamenti quotidiani.

Una settimana di fuoco per gli automobilisti lecchesi: dal 15 al 20 dicembre dieci arterie cittadine subiranno modifiche alla circolazione a causa di lavori programmati. Tra cantieri edili, interventi sulla rete elettrica e il tradizionale presepe vivente, i residenti dovranno fare i conti con un. Leccotoday.it Cantieri a Bologna: i lavori in corso per questa settimana - Si annuncia un’altra settimana di passione per i bolognesi, in termini di viabilità quella che si prospetta a partire da lunedì 30 giugno. ilrestodelcarlino.it Treni, ancora uno stop. Fine settimana in bus dopo i cantieri estivi - Dopo un’intera estate senza collegamenti ferroviari sulla linea Lecco – Sondrio – Tirano e lo stop alla circolazione per alcuni ... ilgiorno.it Il Lumezzane sfida un’altra big: la diretta della gara con il Lecco x.com Decine di colpi esplosi fuori dal carcere di Lecco. L’altra sera intorno alle 21 di fronte all’ingresso della casa circondariale... - facebook.com facebook