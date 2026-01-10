Como-Bologna rissa tra tifosi e tensioni con la polizia | VIDEO

Nella giornata di domenica si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell’ordine fuori dallo stadio Sinigaglia di Como, in occasione della partita di Serie A tra Como e Bologna. La tensione tra le parti ha portato a disordini che hanno coinvolto anche le forze di polizia. L’evento ha attirato l’attenzione sui problemi di ordine pubblico legati agli incontri sportivi e alle tifoserie.

Bottigliate fra tifosi di Bologna e Como prima del match di Serie A. Settanta tifosi bolognesi portati in questura #ANSA x.com

