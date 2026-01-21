Gratteri denuncia FdI per aver usato un suo vecchio video a sostegno del sì al Referendum della Giustizia

Il procuratore Gratteri ha annunciato di aver presentato una denuncia contro Fratelli d’Italia per aver utilizzato un suo vecchio video a sostegno del sì al Referendum sulla Giustizia. Gratteri ribadisce la sua contrarietà alla riforma e critica l’uso improprio del materiale, sottolineando l’importanza di rispettare la sua immagine e le sue posizioni. La vicenda evidenzia le tensioni politiche legate alla riforma giudiziaria.

Nicola Gratteri ha dichiarato di avere intenzione di denunciare Fratelli d’Italia per aver ripubblicato un suo vecchio video pubblicato su Facebook. Il partito, infatti, lo starebbe usando per la propria campagna referendaria per il sì alla riforma del Csm. “Nessun partito è stato da me autorizzato ad associare il mio nome a questa campagna referendaria”, spiega. Il procuratore è tra i sostenitori del no ed è contrario al sorteggio, al contrario di quanto dichiarato nel video. Gratteri denuncia FdI Il procuratore Nicola Gratteri ha deciso di denunciare Fratelli d’Italia per aver ricondiviso sulla pagina Facebook ufficiale un suo vecchio video nel quale si dichiarava a favore del sorteggio del Consiglio superiore della magistratura. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Gratteri denuncia FdI per aver usato un suo vecchio video a sostegno del sì al Referendum della Giustizia Gratteri denuncia Fratelli d’Italia: “Usato un mio vecchio video per associarlo alle ragioni del sì al referendum”Nicola Gratteri ha segnalato che un suo vecchio video è stato utilizzato da Fratelli d’Italia per promuovere il sì al referendum sulla separazione delle carriere. Gratteri: “Fdi rilancia su Facebook vecchio video senza autorizzazione, denuncerò”In seguito alla diffusione non autorizzata di un vecchio video su Facebook, il dirigente di Fratelli d’Italia, Gratteri, ha annunciato che procederà con una denuncia presso le autorità competenti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Video pubblicato sui social da Fdi, Gratteri: Nessuno è autorizzato ad associare il mio nome a campagna referendaria, denuncerò; Gratteri | Fdi rilancia su Facebook vecchio video senza autorizzazione denuncerò. Gratteri denuncia Fratelli d’Italia: Usato un mio vecchio video per associarlo alle ragioni del sì al referendumIl procuratore di Napoli contro Fratelli d'Italia per l'uso non autorizzato di un suo vecchio intervento sulle correnti della magistratura ... ilfattoquotidiano.it FdI denunciato da Gratteri: il motivoNelle ultime ore è emersa una notizia riguardante una denuncia depositata da Nicola Gratteri nei confronti di FdI. newsmondo.it Gratteri denuncia Fratelli d’Italia: “Usato un mio vecchio video per associarlo alle ragioni del sì al referendum” Nicola Gratteri favorevole alla riforma sulla separazione delle carriere È questo quello che hanno potuto pensare alcuni utenti dopo aver visto un p - facebook.com facebook Referendum, Nicola Gratteri denuncia Fratelli d'Italia - Corriere della Calabria x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.