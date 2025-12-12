Tram Corticella torna a respirare Dopo un anno riapre lo svincolo 6 Ma per l’uscita bisognerà aspettare

Dopo un anno, Corticella torna a respirare con la riapertura dello svincolo 6 della tangenziale in entrata, prevista da lunedì 22 dicembre. La riapertura dell’uscita, invece, è programmata per i primi mesi del 2026, in attesa del completamento dei lavori sulla rotatoria.

A distanza di un anno circa, Corticella torna a respirare. Come annunciato ieri dal Comune, da lunedì 22 dicembre riapre lo svincolo 6 della tangenziale in entrata, da via di Corticella appunto, mentre per rivedere consentita anche l’uscita bisognerà aspettare i primi mesi del 2026, quando si prevede sarà completato anche l’intervento sulla rotatoria. Il cantiere in zona Caserme Rosse, insomma, si riorganizza per consentire la riapertura della corsia d’immissione in tangenziale, verso San Lazzaro. LINEA VERDE Il tratto interessato di via di Corticella – compreso tra via di Saliceto e la rotonda Consiglio d’Europa, dove si sta realizzando il sottopasso del tram – diventa così percorribile soltanto verso periferia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tram, Corticella torna a respirare. Dopo un anno riapre lo svincolo 6. Ma per l’uscita bisognerà aspettare

