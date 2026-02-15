Il governo ha deciso di mettere a disposizione un Bonus di 90 euro sulla bolletta della luce, come risultato delle richieste di molti cittadini. Per ottenerlo, bisogna presentare una domanda e soddisfare alcuni requisiti. La cifra extra aiuta le famiglie a coprire parte delle spese energetiche, soprattutto in periodi di aumento dei costi.

Anche in questo 2026 è previsto un Bonus che riguarda la bolletta della luce. Si possono avere 90 euro in più. Ecco come. Questo nuovo decreto mira a potenziare gli strumenti di tutela sociale contro il caro-energia, al fine di alleggerire l’impatto dei costi di luce sulle utenze domestiche e quindi anche sui bilanci familiare. Nel 2025 è stata fatta una prima bozza, che si focalizzava soprattutto sugli interventi contro la “saturazione virtuale” delle reti, sulla disciplina delle connessioni dei data center e su misure di stabilizzazione del prezzo del gas. In questa nuova versione, si interviene sul versante dell’energia elettrica ma anche sul gas. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Bolletta della luce, come si richiede il Bonus da 90 euro e a chi spetta

All’interno della bozza del decreto energia è previsto un bonus di 55 euro destinato alle famiglie italiane considerate vulnerabili.

Nel 2026, circa 4,5 milioni di famiglie vulnerabili riceveranno un bonus di 55 euro annui per le bollette della luce.

