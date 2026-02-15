Bolletta della luce come si richiede il Bonus da 90 euro e a chi spetta
Il governo ha deciso di mettere a disposizione un Bonus di 90 euro sulla bolletta della luce, come risultato delle richieste di molti cittadini. Per ottenerlo, bisogna presentare una domanda e soddisfare alcuni requisiti. La cifra extra aiuta le famiglie a coprire parte delle spese energetiche, soprattutto in periodi di aumento dei costi.
Anche in questo 2026 è previsto un Bonus che riguarda la bolletta della luce. Si possono avere 90 euro in più. Ecco come. Questo nuovo decreto mira a potenziare gli strumenti di tutela sociale contro il caro-energia, al fine di alleggerire l’impatto dei costi di luce sulle utenze domestiche e quindi anche sui bilanci familiare. Nel 2025 è stata fatta una prima bozza, che si focalizzava soprattutto sugli interventi contro la “saturazione virtuale” delle reti, sulla disciplina delle connessioni dei data center e su misure di stabilizzazione del prezzo del gas. In questa nuova versione, si interviene sul versante dell’energia elettrica ma anche sul gas. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Bollette della luce, ecco il bonus da 55 euro per le famiglie: a chi spetta
All’interno della bozza del decreto energia è previsto un bonus di 55 euro destinato alle famiglie italiane considerate vulnerabili.
Bollette della luce, in arrivo un bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie: ecco a chi spetta
Nel 2026, circa 4,5 milioni di famiglie vulnerabili riceveranno un bonus di 55 euro annui per le bollette della luce.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Come leggere la bolletta della luce: le voci da capire se vuoi risparmiare davvero; Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bollette; Ciclone Harry, ARERA sospende il pagamento delle bollette di luce e gas; Ciclone Harry: attivata la sospensione delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti per i Comuni colpiti.
Come risparmiare sulla bolletta della luce in poche semplici mosse: mai più conti salatiUn trucco semplice e intelligente per ridurre la bolletta della luce senza rinunciare al comfort: come cambiare le tue abitudini quotidiane. leonardo.it
Decreto Energia, sconti sulla luce per le famiglie con Isee fino a 25mila euro: la novitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Decreto Energia, sconti sulla luce per le famiglie con Isee fino a 25mila euro: la novità ... tg24.sky.it
Decreto Energia 2026, arriva il bonus di 90 € sulla bolletta della luce facebook
#Bolletta #luce e #gas, la guida @ENEAOfficial spiega costi e consumi x.com