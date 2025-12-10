Bollette della luce in arrivo un bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie | ecco a chi spetta

Nel 2026, circa 4,5 milioni di famiglie vulnerabili riceveranno un bonus di 55 euro annui per le bollette della luce. La misura è rivolta a nuclei con Isee fino a 15mila euro o con almeno quattro figli a carico e Isee fino a 20mila euro, contribuendo a supportare le famiglie più fragili economicamente.

Cinquantacinque euro. È l’importo del contributo annuo straordinario per le bollette della luce destinato nel 2026 alle famiglie cosiddette «vulnerabili», ovvero con Isee fino a 15mila euro o con almeno 4 figli a carico e Isee fino a 20mila. Si tratta del bonus, aggiuntivo rispetto al contributo sociale già esistente, inserito nell’ultima bozza del decreto energia. La relazione illustrativa al dl stima una platea di beneficiari pari a circa 4,5 milioni di nuclei familiari. Il costo della misura ammonta a 250 milioni di euro, che graverebbe sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali. 🔗 Leggi su Open.online