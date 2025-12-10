Bollette della luce ecco il bonus da 55 euro per le famiglie | a chi spetta
All’interno della bozza del decreto energia è previsto un bonus di 55 euro destinato alle famiglie italiane considerate vulnerabili. Questa misura, prevista per il 2026, mira a sostenere le famiglie nel fronteggiare i costi delle bollette della luce. Ecco chi potrà beneficiarne e le modalità di erogazione.
All'interno della bozza del decreto energia è presente anche un bonus da 55 euro che nel 2026 sarà erogato alle famiglie italiane "vulnerabili". Il contributo annuo straordinario in arrivo, misura di sostegno ideata per coprire i costi delle bollette della luce, va ad aggiungersi al bonus sociale già operativo: al momento il decreto al vaglio del governo identifica come " vulnerabili " i nuclei familiari con Isee inferiore a 15mila euro oppure quelli con almeno 4 figli a carico e con Isee fino a 20mila euro. Secondo le stime riportate nella relazione illustrativa del decreto energia, il bonus, le cui coperture arrivano dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, potrà fornire un importante contributo alle spese di 4,5 milioni di famiglie italiane, con un impatto pari a circa 250 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Un contributo annuo straordinario di 55 euro per le #bollette della luce destinato nel 2026 alle famiglie 'vulnerabili', ovvero con isee fino a 15.000 euro o con almeno 4 figli a carico e isee fino a 20.000 euro. È il bonus inserito nell'ultima bozza del decreto #en Vai su X
